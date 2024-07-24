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Трейлер фильма о Черенкове могут показать на матче «Спартака» 31 июля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Режиссер фильма о бывшем капитане московского «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин сообщил, что трейлер кинокартины могут показать перед началом матча 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо».

25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет. Премьера фильма состоится 31 октября. Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 31 июля на «Лукойл-Арене» и начнется в 18.30 мск.

«Надвигается день рождения Федора Федоровича, думаю, что «Спартак» как-то отметит совместно с болельщиками, как и мы, — цитирует Акелькина ТАСС. — «Спартак» — наш партнер, мы обсуждаем возможность перед началом матча 31 июля с «Динамо», это ближайшая игра после юбилея, сделать презентацию трейлера на стадионе для болельщиков. Поэтому кому интересно — еще дополнительный повод сходить на шикарный матч «Спартак» — «Динамо».

Источник: ТАСС
Федор Черенков
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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