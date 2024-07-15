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Сегодня, 15:25

РФС опубликовал сетку первых раундов Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25

Алина Савинова
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Российский футбольный союз (РФС) определил сетку первой стадии Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2024/25.

Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В ней сыграют любительские футбольные клубы, команды второй и первой лиг. В каждом из шести раундов соперники проведут по одному матчу. Первый из них пройдет с 30 июля по 1 августа.

Отмечается, что соперники первого раунда были подобраны по географическому принципу и с учетом мест, которые команды занимают в турнирных таблицах своих лиг. Для некоторых пар первого и второго раунда была проведена жеребьевка, которая определила хозяев матчей.

Ранее пресс-служба Кубка России назвала соперников медиакоманд в первом раунде Пути регионов турнира. В сезоне-2024/25 сыграют три клуба из медиалиги: Broke Boys, 2Drots и «Амкал».

Сетку Пути регионов можно посмотреть на сайте РФС.

Источник: https://rfs.ru/cup/news/220813
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Кубок России
РФС
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