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Сергеев: «Анохин обещал лично повесить мне медаль после победы в Кубке России»

Руслан Минаев
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о взаимоотношениях с бывшим генеральным директором «Строгино» Сергеем Анохиным.

«Сергей Вячеславович — мой большой друг. С тех пор, как я приехал в «Строгино», и до сих пор у нас есть очень долгая связь. Он все время меня курирует, когда я перехожу из клуба в клуб. Даже по бытовым делам я могу позвонить ему и спросить. Он может мне что?то подсказать. И вот недавно мне оставалось выиграть в России один трофей, Кубок страны, а он сказал, что если я выиграю, то он мне лично повесит медаль», — цитирует форварда matchtv.ru.

29-летний Сергеев в прошлом сезоне провел за «Зенит» 39 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых пасов. Форвард выступал за «Строгино» с 2014 по 2018 год.

Источник: matchtv.ru
Иван Сергеев
Кубок России
ФК Зенит
Сергей Анохин
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