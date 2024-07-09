На Суперкубок России продано более 40 тысяч билетов

Российский футбольный союз (РФС) к 9 июля реализовал более 40 тысяч билетов на матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».

«По состоянию на сегодняшний день на матч за Суперкубок России реализовано 40 200 билетов из 44 000», — сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий РФС.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Волгограде 13 июля и начнется в 20.30 по московскому времени. Продажи билетов стартовали 26 июня. Стоимость самых дешевых из них составила 500 рублей.