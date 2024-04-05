Караваев — о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Приятно выигрывать у принципиального соперника»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» в первом матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«Приятно выигрывать у принципиального соперника. У нас был полуротационный состав, играли в гостях, но все равно победили — дома в ответном матче нам полегче будет. Да, первый тайм был неудачный. С учетом плотного графика вышли играть в пять защитников, чтобы перестроиться, если что-то пойдет не так. Так и получилось. Сейчас у нас три матча за девять дней, но всегда круче играть, чем тренироваться. Эмоционально, когда претендуешь на титулы, тоже устать невозможно», — приводят «Известия» слова Караваева.

За «Зенит» в этой встрече дублем отметился бразильский новичок Педро. В составе «Спартака» мяч забил Манфред Угальде.

Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.