«Факел»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Динамо» сыграет с «Факелом» в 1-м туре чемпионата России
«Факел» начнет сезон-2024/2025 с гостевого матча 1-го тура чемпионата России против «Динамо». Матч состоится 20 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр воронежского клуба.
Календарь «Факела» на 2024 год
20 июля, суббота
20:00. «Динамо» — «Факел» — РПЛ
27 июля, суббота
20:00. «Факел» — «Акрон» — РПЛ
30 июля, вторник
«Зенит» — «Факел» — Кубок России
4 августа, воскресенье
18:00. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ
11 августа, воскресенье
17:30. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ
13 августа, вторник
«Факел» — «Акрон» — Кубок России
18 августа, воскресенье
17:30. «Факел» — «Спартак» — РПЛ
24 августа, суббота
17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ
27 августа, вторник
«Факел» — «Рубин» — Кубок России
Полностью календарь «Факела» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Воронежа в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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