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Сегодня, 19:24

Президент «Амкала» рассказал о задаче команды в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент медиакоманды «Амкал» Герман Попков поделился ожиданиями от выступления команды в FONBET Кубке России в сезоне-2024/25.

«Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Я уже объявил, что хочу перебить путь, который мы прошли в дебютный год выступления. Там мы смогли пройти две стадии и на третьей остановились... В целом, за два года мы ни разу не проиграли в основное время ни одной команде, на которую попадали. Оба раза вылета по серии пенальти. За это время мы стали еще сильнее. Поэтому верю в удачное выступление нашей команды», — цитирует Попкова «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 в Кубке России выступят три медиакоманды — «Амкал», 2Drots и «БроукБойз».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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