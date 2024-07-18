«Ахмат»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре чемпионата России

«Ахмат» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Краснодара». Матч состоится 21 июля в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр грозненского клуба.

Календарь «Ахмата» на 2024 год

21 июля, воскресенье

20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — РПЛ

28 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ

31 июля, среда

21:00. «Ахмат» — «Нижний Новгород» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — РПЛ

11 августа, воскресенье

20:00. «Спартак» — «Ахмат» — РПЛ

15 августа, четверг

20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России

19 августа, понедельник

20:00. «Динамо» Махачкала — «Ахмат» — РПЛ

24 августа, суббота

20:00. «Ахмат» — «Химки» — РПЛ

27 августа, вторник

17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России

31 августа, суббота

20:00. «Ахмат» — «Акрон» — РПЛ

Полностью календарь «Ахмата» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Грозного в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.