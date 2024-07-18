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Сегодня, 13:30

«Ахмат»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Швец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Краснодара». Матч состоится 21 июля в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр грозненского клуба.

Календарь «Ахмата» на 2024 год

21 июля, воскресенье

20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — РПЛ

28 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ

31 июля, среда

21:00. «Ахмат» — «Нижний Новгород» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — РПЛ

11 августа, воскресенье

20:00. «Спартак» — «Ахмат» — РПЛ

15 августа, четверг

20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России

19 августа, понедельник

20:00. «Динамо» Махачкала — «Ахмат» — РПЛ

24 августа, суббота

20:00. «Ахмат» — «Химки» — РПЛ

27 августа, вторник

17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России

31 августа, суббота

20:00. «Ахмат» — «Акрон» — РПЛ

Полностью календарь «Ахмата» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Грозного в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кубок России
РПЛ
ФК Ахмат
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
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Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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