«Ахмат»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Ахмат» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Краснодара». Матч состоится 21 июля в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр грозненского клуба.
Календарь «Ахмата» на 2024 год
21 июля, воскресенье
20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — РПЛ
28 июля, воскресенье
17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ
31 июля, среда
21:00. «Ахмат» — «Нижний Новгород» — Кубок России
4 августа, воскресенье
20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — РПЛ
11 августа, воскресенье
20:00. «Спартак» — «Ахмат» — РПЛ
15 августа, четверг
20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России
19 августа, понедельник
20:00. «Динамо» Махачкала — «Ахмат» — РПЛ
24 августа, суббота
20:00. «Ахмат» — «Химки» — РПЛ
27 августа, вторник
17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России
31 августа, суббота
20:00. «Ахмат» — «Акрон» — РПЛ
Полностью календарь «Ахмата» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Грозного в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -