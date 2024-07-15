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15 июля, 23:58

Президент «Броук Бойз» о подготовке к Кубку России: «Подбухнем дней пять, потом потренируемся чуть-чуть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров рассказал «СЭ» о планах по подготовке к Кубку России после победы в МФЛ.

«У нас план такой: мы сейчас подбухнем дней пять, красиво все отметим, потом потренируемся чуть-чуть, сыграем один матч в Кубке, потом поедем на свадьбу к Мазуру бухать, потом будет второй матч. Готовиться не будем. Сколько стадий «Броуки» осилят? Мне бы хотелось дойти до последней стадии перед РПЛ. Хочу обыграть одну команду ФНЛ. Думаю, что это вполне реально. У нас команда раскрепостится после этой игры», — сказал Егоров «СЭ».

Broke Boys в финале пятого сезона Медиалиги обыграли 2Drots со счетом 3:0. Команда впервые в своей истории завоевала трофей Медиалиги. Клуб был основан в 2022 году.

В сезоне-2024/25 три клуба из медиалиги — Broke Boys, 2Drots и «Амкал» — сыграют в Кубке России.

Футбол
ФК Broke Boys
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