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«Акрон»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Акрон» проведет 10 матчей в РПЛ и Кубке в июле и августе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев.
Солтмурад Бакаев.
Фото ФК «Акрон»

20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей «Акрона» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Тольятти в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Акрона» в июле и августе 2024 года

  • 20 июля. 15.00. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон»
  • 27 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Факел» — «Акрон»
  • 30 июля. 18.30. Кубок России. «Рубин» — «Акрон»
  • 3 августа. 15.00. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» М
  • 10 августа. 17.30. РПЛ, 4-й тур. «Оренбург» — «Акрон»
  • 15 августа. 18.00. Кубок России. «Факел» — «Акрон»
  • 19 августа. 17.30. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин»
  • 24 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»
  • 27 августа. 17.15. Кубок России. «Акрон» — «Зенит»
  • 31 августа. 20.00. РПЛ, 7-й тур. «Ахмат» — «Акрон»

В сезоне-2023/24 «Акрон» занял третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 59 баллами. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Урал» (3:2).

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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