«Акрон»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Акрон» проведет 10 матчей в РПЛ и Кубке в июле и августе
20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей «Акрона» в июле и в августе. Время начала — московское.
Ключевые события игр клуба из Тольятти в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».
Расписание матчей «Акрона» в июле и августе 2024 года
- 20 июля. 15.00. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон»
- 27 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Факел» — «Акрон»
- 30 июля. 18.30. Кубок России. «Рубин» — «Акрон»
- 3 августа. 15.00. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» М
- 10 августа. 17.30. РПЛ, 4-й тур. «Оренбург» — «Акрон»
- 15 августа. 18.00. Кубок России. «Факел» — «Акрон»
- 19 августа. 17.30. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин»
- 24 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»
- 27 августа. 17.15. Кубок России. «Акрон» — «Зенит»
- 31 августа. 20.00. РПЛ, 7-й тур. «Ахмат» — «Акрон»
В сезоне-2023/24 «Акрон» занял третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 59 баллами. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Урал» (3:2).
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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