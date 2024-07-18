«Крылья Советов»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в 1-м туре чемпионата России

«Крылья Советов» начнут сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Зенита». Матч состоится 20 июля в 17.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр самарской команды.

Календарь «Крыльев Советов» в 2024 году

20 июля, суббота

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — РПЛ

26 июля, пятница

18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — РПЛ

1 августа, четверг

19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» — Кубок России

5 августа, понедельник

20:00. «Спартак» — «Крылья Советов» — РПЛ

11 августа, воскресенье

17:30. «Крылья Советов» — «Факел» — РПЛ

14 августа, среда

19:30. «Крылья Советов» — «Спартак» — Кубок России

17 августа, суббота

17:00. «Динамо» — «Крылья Советов» — РПЛ

25 августа, воскресенье

18:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — РПЛ

28 августа, среда

19:30. «Динамо» — «Крылья Советов» — Кубок России, 3-й тур

Полностью календарь «Крыльев Советов» в чемпионате России и Кубке страны в сезоне-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Команда из Самары в прошлом сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице в чемпионате России.