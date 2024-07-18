Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Крылья Советов»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в 1-м туре чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» начнут сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Зенита». Матч состоится 20 июля в 17.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр самарской команды.

Календарь «Крыльев Советов» в 2024 году

20 июля, суббота

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — РПЛ

26 июля, пятница

18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — РПЛ

1 августа, четверг

19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» — Кубок России

5 августа, понедельник

20:00. «Спартак» — «Крылья Советов» — РПЛ

11 августа, воскресенье

17:30. «Крылья Советов» — «Факел» — РПЛ

14 августа, среда

19:30. «Крылья Советов» — «Спартак» — Кубок России

17 августа, суббота

17:00. «Динамо» — «Крылья Советов» — РПЛ

25 августа, воскресенье

18:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — РПЛ

28 августа, среда

19:30. «Динамо» — «Крылья Советов» — Кубок России, 3-й тур

Полностью календарь «Крыльев Советов» в чемпионате России и Кубке страны в сезоне-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Команда из Самары в прошлом сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице в чемпионате России.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
Тарасова считает несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже
СМИ сообщили о послании стрелявшего в Трампа на игровой платформе Steam
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продает свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа

«Спартак» еще не подписал контракт с полузащитником Барко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости