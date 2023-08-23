2Drots обыграли «Муром» в FONBET Кубке России

2Drots в гостях одержал победу над «Муромом» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

Счет на 7-й минуте открыл Владислав Ослоновский. На 36-й минуте преимущество 2Drorts удвоил Александр Степанов. «Муром» сумел отыграть один гол две минуты спустя, отличился Сергей Запалацкий.

Окончательный счет на 83-й минуте установил ганский форвард Годфред Клуцей.

В третьем раунде Кубка России 2Drots встретятся с кировским «Динамо».

Также в следующую стадию турнира вышли «Знамя Труда», «Велес» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.