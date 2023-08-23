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Сегодня, 20:59

2Drots обыграли «Муром» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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2Drots.
Фото ФК 2Drots

2Drots в гостях одержал победу над «Муромом» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

Счет на 7-й минуте открыл Владислав Ослоновский. На 36-й минуте преимущество 2Drorts удвоил Александр Степанов. «Муром» сумел отыграть один гол две минуты спустя, отличился Сергей Запалацкий.

Окончательный счет на 83-й минуте установил ганский форвард Годфред Клуцей.

В третьем раунде Кубка России 2Drots встретятся с кировским «Динамо».

Также в следующую стадию турнира вышли «Знамя Труда», «Велес» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
1:3
2DROTS
Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Знамя Труда
3:1
Зоркий
Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. Авангард (Домодедово)
Пересвет
2:5
Велес
Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
2:2
Звезда СПб
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
9
8
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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