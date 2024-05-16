Непомнящий считает, что «Балтика» может справиться с «Зенитом» в суперфинале Кубка России

Тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором «Зенит» встретится с «Балтикой».

«Сине-бело-голубые в весенней части сезона меня разочаровали. Они резко отличаются от осеннего образца буквально во всем. Раньше питерцы свысока на всех поглядывали, а теперь, когда увидели серьезное сопротивление от любого соперника, с кем бы ни играли, начали дергаться, нервничать. Психологическая неустойчивость легионеров в «Зените» мне не нравится. Но это факт. Не хватает команде уверенности в своих силах. Понятно, что потенциал у питерцев чемпионский. Но они его не реализуют. В финале Кубка России «Балтика» может преподнести новый сюрприз. Эта команда нас уже приучила к ним. Мне очень досадно, что в чемпионате у команды такая судьба. Но с таким «Зенитом» «Балтика» может справиться в финале Кубка», — приводит слова Непомнящего ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

Суперфинал FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.