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Судейство

Сегодня, 14:27

За ошибку в Кубке Чебан «наказан» назначением на матч РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Чебан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

3 ноября департамент судейства РФС объявил арбитров, которые будут работать на матчах 14-го тура чемпионата России. Сегодня игру «Ахмат» — «Факел» в Грозном обслужит Сергей Чебан.

Это означает, что московский рефери никак не наказан за ошибку во встрече 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Химки» — «Динамо-Владивосток» (4:0). На 66-й минуте того матча Роман Сафьян засчитал второй гол подмосковной команды, который забил Лев Скворцов.

Ни первый ассистент судьи Наиль Сейфетдинов, ни видеоарбитры Чебан и Евгений Турбин не посчитали, что следовало зафиксировать положение «вне игры» у Ильи Садыгова. Хотя футболист «Химок» в момент паса находился за линией офсайда, подпрыгнул и попытался ударить головой по мячу, но не достал до него.

Сейфетдинов наказан — он не получил назначений на очередные туры в чемпионате и первенстве России. Турбин успел еще поработать видеоарбитром на другой кубковой игре — «Ростов» — «Урал» (2:1).

А Чебан, который не вмешался в действия Сафьяна, «наказан» судейством матча в РПЛ. Он, кстати, не пропустил в чемпионате ни одного тура: четыре встречу в роли арбитра, две — в качестве АВАР, восемь — резервным.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Чебан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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