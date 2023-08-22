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Сегодня, 15:45

FONBET Кубок России: расписание матчей второго раунда пути регионов

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Матч между «Рязанью» — «Космосом».
Фото ФК «Космос»
Расписание и результаты матчей второго раунда Пути регионов.

Время начала матчей — московское.

Олег Кононов, Игорь Колыванов, Валерий Петраков. «Космос» забил фантастический гол, но проиграл «Рязани». Онлайн-трансляция матчей Кубка

22 августа, вторник

«Рязань» — «Космос» — 2:1

15:00. «Торпедо» Мс — «Амкар»

16:30. «Челябинск» — «Иртыш»

16:30. «Сахалинец» — «Сатурн»

17:00. «Астрахань» — «Ротор»

19:00. «Текстильщик» — «Амкал»

22 августа, среда

13:00. «Динамо» Барнаул — «Новосибирск»

14:00. «Чертаново» — «Динамо» Киров

14:00. «Химик-Август» — «Зенит» Пенза

14:00. «Иркутск» — «Динамо» Владивосток

16:00. «Легион» — «Победа»

16:00. «Уфа» — «Носта»

16:30. «Динамо» Вологда — «Спартак» Кострома

17:00. «Квант» — «Калуга»

17:00. «Луки-Энергия» — «Волга» Тверь

17:00. «Машук-КМВ» — «Биолог-Новокубанск»

17:00. «Салют» Белгород — «Авангард» Курск

17:00. СКА Ростов-на-Дону — «Чайка»

18:00. «Динамо» Ставрополь — «Спартак» Нальчик

18:00. «Металлург» Липецк — «Форте»

18:00. «Дружба» Майкоп — «Кубань Холдинг»

18:00. «Спартак» Тамбов — «Динамо» Брянск

18:00. «Торпедо» Владимир — «Химик» Дзержинск

18:00. «Университет» — «Волга» Уляновск

19:00. «Динамо» Санкт-Петербург — «Звезда» Санкт-Петербург

19:00. «Муром» — 2DROTS

19:00. «Пересвет» — «Велес»

19:00. «Знамя Труда» — «Зоркий»

Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы

Кубок России
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