Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поддержал вратаря армейцев Владислава Торопа, получившего серьезную травму при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это был очень опасный для его здоровья момент. Сразу понял, что все очень серьезно. Ночью даже переписывался с Эдуардом Николаевичем Безугловым и интересовался здоровьем Торопа. Он сказал: кости поломаны и сотрясение. Желаю Владиславу скорейшего выздоровления и не падать духом. Он в этом эпизоде действовал очень смело. Такие столкновения всегда опасны. Дай бог, чтобы у Торопа таких травм больше не случалось», — сказал Габулов «СЭ».

На 36-й минуте Владислава Торопа заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа.

Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти. В суперфинале FONBET Кубка России сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.