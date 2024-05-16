Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:16

Габулов — о травме Торопа: «Он действовал очень смело»

Габулов считает, что Тороп в эпизоде с травмой действовал смело
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поддержал вратаря армейцев Владислава Торопа, получившего серьезную травму при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это был очень опасный для его здоровья момент. Сразу понял, что все очень серьезно. Ночью даже переписывался с Эдуардом Николаевичем Безугловым и интересовался здоровьем Торопа. Он сказал: кости поломаны и сотрясение. Желаю Владиславу скорейшего выздоровления и не падать духом. Он в этом эпизоде действовал очень смело. Такие столкновения всегда опасны. Дай бог, чтобы у Торопа таких травм больше не случалось», — сказал Габулов «СЭ».

На 36-й минуте Владислава Торопа заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа.

Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти. В суперфинале FONBET Кубка России сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Владимир Габулов
Владислав Тороп
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Нуралы Алип
1
Читайте также
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф и финалы пути РПЛ и пути регионов
Ужасное столкновение Торопа, загадочный невыход Акинфеева, безупречный дебют Шайхутдинова. Но сказки в серии пенальти для юного вратаря-киноведа не получилось
Корнеев назвал победу «Зенита» над ЦСКА в Кубке России заслуженной: «Хороший матч достойных соперников»
Алип извинился перед травмированным вратарем ЦСКА Торопом
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Главный врач ЦСКА сообщил, что вратарю Торопу потребуется операция
Мостовой — о столкновении Алипа с Торопом: «У Нурика железная голова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал «дежурной» победу «Зенита» над ЦСКА

Логашов: «Балтика» направит большие силы на финал Кубка России»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости