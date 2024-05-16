Габулов считает, что шансы «Зенита» и «Балтики» в суперфинале Кубка России равны

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Балтика».

«Шансы команд перед финалом равны. И те, и другие могут победить. Вне зависимости от того, «Зенит» ли это с многомиллиардным бюджетом или «Балтика» с бюджетом в 10 раз меньше», — сказал Габулов «СЭ».

Суперфинал FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.