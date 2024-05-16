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Семшов о кубковой игре «Зенит» — ЦСКА: «Унылый матч»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением об ответном матче «Зенит» — ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встерча завершилась победой сине-бело-голубых (0:0, 5:4 по пенальти).

«Тяжелые впечатления от матча, потому что команды создали по одному голевому моменту, — цитирует Семшова «РБ Спорт». — Насколько я понял, ЦСКА не попал в створ ворот. Унылый матч, который напоминал игру в чемпионате. Может, было давление из-за выхода в финал. «Зениту» больше повезло в серии пенальти».

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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