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Логашов: «Балтика» направит большие силы на финал Кубка России»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Тосно» и «Балтики» Арсений Логашов оценил шансы калининградцев обыграть «Зенит» в Суперфинале Кубка России.

«Больше шансов выиграть у «Зенита», но после недавней игры «Балтики» со «Спартаком»... Всякое возможно у нас в футболе! Поэтому я бы «Балтику» и ее везение не стал списывать со счетов. Думаю, есть шанс повторить историю «Тосно». «Балтика» направит большие силы на финал, поэтому, возможно, на чемпионат не хватит силенок», — цитирует Логашова Metaratings.ru.

14 мая «Балтика» обыграла «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Суперфинал между калининградской командой и «Зенитом» состоится 2 июня в «Лужниках».

Источник: Metaratings.ru.
Арсений Логашов
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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