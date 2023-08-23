«Динамо» Ставрополь в серии пенальти обыграло «Спартак» из Нальчика в FONBET Кубке России

«Динамо» из Ставрополя на своем поле одержало победу над нальчикским «Спартаком» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 5:3).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

В следующей стадии турнира ставропольцы сыграют с «Биологом» из Новокубанска.

В параллельном матче «Форте» из Таганрога в гостях обыграл липецкий «Металлург» — 1:1 (пенальти, 5:4). За «Форте» на 27-й минуте забил Никита Муромский. За «Металлург» на 75-й минуте отличился Даниил Черняков.

В третьем раунде Кубка России «Форте» сыграет с белгородским «Салютом».