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Сегодня, 20:14

«Динамо» Ставрополь в серии пенальти обыграло «Спартак» из Нальчика в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» из Ставрополя на своем поле одержало победу над нальчикским «Спартаком» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 5:3).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

В следующей стадии турнира ставропольцы сыграют с «Биологом» из Новокубанска.

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 18:00. Динамо (Ставрополь)
Динамо Ставрополь
0:0
Спартак Нч

В параллельном матче «Форте» из Таганрога в гостях обыграл липецкий «Металлург» — 1:1 (пенальти, 5:4). За «Форте» на 27-й минуте забил Никита Муромский. За «Металлург» на 75-й минуте отличился Даниил Черняков.

В третьем раунде Кубка России «Форте» сыграет с белгородским «Салютом».

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 18:00. Металлург (Липецк)
Металлург Лп
1:1
Форте
Футбол
Кубок России
0
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