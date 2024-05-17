Шалимов: «Адамов мастерски среагировал на удар Заболотного — стоял до конца, не гадал»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о победе «Зенита» над ЦСКА в ответной встрече финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 5:4).

В послематчевой серии пенальти вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отразил третий удар, который исполнил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

«Отмечу, что ЦСКА не садился с первых минут в оборону, выдвигался в первые 20 минут, — и Педро с Артуром, которые играли латералей, приходилось обороняться. Игра была равной, но постепенно «Зенит» поджал — и так и играли до конца: одни оборонялись, вторые не смогли взломать. Все решилось в серии пенальти, и я бы выделил голкипера «Зенита», который мастерски среагировал на удар Заболотного — стоял до конца, не гадал. И поскольку удар был плохой, своим шансом зенитовец воспользовался. Вратарь же ЦСКА гадал», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Решающий матч за титул состоится в «Лужниках» 11 июня.