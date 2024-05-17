Дебютировавший в Кубке России вратарь ЦСКА Шайхутдинов рассказал, какие качества хочет перенять у Акинфеева

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов назвал «СЭ» качества, которые хотел бы перенять от Игоря Акинфеева.

В среду, 15 мая Шайхутдинов дебютировал в основном составе армейцев в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита». На 36-й минуте голкипер заменил получившего травму Владислава Торопа.

Шайхутдинов провел на ноль основное время встречи, но пропустил все 5 ударов «Зенита» в серии пенальти, которую армейцы проиграли со счетом 4:5 и не смогли выйти в суперфинал FONBET Кубка России.

«Психологическую устойчивость. И самое простое, начиная от длинных выносов, заканчивая силой характера, жесткостью. После падений вставать и доказывать, что ты лучший!» — сказал Шайхутдинов «СЭ» на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.

В четверг, 16 мая, на ВЭБ Арене состоялись финальные игры второго сезона Школьной Футбольной Лиги ПФК ЦСКА. В этот раз в турнире, организованном армейцами, приняли участие 24 московские школы. Второй год подряд золотые медали выиграли футболисты школьного клуба «Олимп» (2109), которые в решающей игре сезона выиграли у «Старта» 5:1.