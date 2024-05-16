Габулов: «В финале Кубка поддерживаю Игнашевича»

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов рассказал «СЭ», за кого будет болеть в суперфинале FONBET Кубка России.

«Финал Кубка априори интересен. Но для меня он интересен тем, что в нем будет участвовать Сергей Игнашевич. Желаю ему удачи и победы. Болею за «Балтику»? Я поддерживаю Сергея Игнашевича», — сказал Габулов «СЭ».

Суперфинал FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.