Чанов — о дебюте Шайхутдинова: «Мне понравилась его работа на выходах»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта голкипера армейцев Владимира Шайхутдинова в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 4:5). Вратарь на 26-й минуте заменил Владислава Торопа, получевшего травму.

«Игра Шайхутдинова была хорошей. Мне понравилась его уверенность и работа на выходах. Что касается его игры во время одиннадцати метровых ударов, то здесь как раз не хватило опыта и возраста. Он срывался с линии раньше времени. Это все приходит с опытом, знаю по себе», — сказал Чанов «СЭ».

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.