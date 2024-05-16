Малафеев — травме Торопа: «Он смело шел на мяч, как и должен делать вратарь»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму голкипера армейцев Владислава Торопа в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом».

— Смотрели ли встречу?

— Такой матч нельзя было пропускать, мы вместе с детьми сходили на игру. Особенно хочу отметить атмосферу на трибунах. Болельщики «Зенита» всегда славились своей поддержкой. А баннер в честь 90-летия Юрия Андреевича Морозова — это очень трогательно.

— В первом тайме голкипер армейцев Тороп получил серьезную травму. Как оцените его действия в том эпизоде?

— Футбол — контактный вид спорта, и, к сожалению, столкновения и травмы иногда неизбежны. Что касается действий Торопа, голкипер выполнял свою задачу — защитить ворота от гола. Он смело шел на мяч, как и должен делать вратарь в подобной ситуации. К сожалению, столкновение оказалось неизбежным. Важно помнить, футболисты обеих команд действовали в игровом моменте и никто не хотел причинить травму сопернику. Желаю скорейшего выздоровления Владиславу.

20-летний голкипер получил повреждени при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России. На 36-й минуте Торопа заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа.

Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти. В суперфинале FONBET Кубка России сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.