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Сегодня, 09:41

В «Оренбурге» сообщили о доверии к главному тренеру Деограсии

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об отношении в клубе к главному тренеру Давиду Деограсии.

2 ноября «Оренбург» проиграл в ЦСКА (1:3) в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Мы довольны тем, как у нас сложился групповой этап. Мы вышли из группы, решили свою задачу, это самое главное. Что касается нашего тренера, то мы ему доверяем, у него большой кредит доверия», — цитирует Андреева ТАСС.

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 12 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19191235
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
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5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
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