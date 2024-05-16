Экс-врач «Спартака» о травме Торопа: «Сроки восстановления — от шести месяцев до года»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков оценил степень тяжести травмы голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

Вратарь армейцев получил серьезную травму при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5). 20-летнему игроку диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа.

«Травма Торопа очень серьезная, серьезнее некуда! Это центральная нервная система, наш мозг, сложно определить степень повреждения. Это ужасно, поэтому в данной ситуации всегда ставят 50 на 50, но будем верить в наших докторов. В плане диагностики медицина ушла далеко вперед. Будем надеяться, что этот парень вернется в футбол. Вратари — люди, сделанные из особого металла. Можно надеяться на благополучный исход: ориентировочные сроки восстановления от такой травмы — от шести месяцев до года. Лечение может пойти и быстрее, но с такой комплексной травмой загадывать что-то преждевременно. Страшно за одно — у Торопа может появиться страх повторно получить такую травму», — цитирует Василькова Sport24.

Позже Алип на своей странице в социальных сетях принес извинения Торопу за эпизод, в котором он нанес игроку красно-синих серьезную травму.