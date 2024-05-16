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Сегодня, 14:15

Грушевский: «Борьбы в матче «Зенита» и ЦСКА было гораздо больше, чем футбола»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 4:5).

«Футбола как такового болельщики увидели мало. Даже в матче чемпионата его было больше. В этот раз преобладала борьба. «Зенит» владел огромным преимуществом на поле, но при этом стоит отметить, что два самых опасных голевых момента были у ЦСКА. Так что можно сказать, у команды была возможность решить исход матча в свою пользу.

Нельзя не отметить, что на игру ЦСКА повлияло немалое количество вынужденных замен. И Гайич, и Мойзес, и Тороп были вынуждено заменены, и команде явно пришлось перестраиваться из-за таких замен. Но ребят не в чем упрекнуть. «Зениту» в серии пенальти повезло чуть больше, хотя их болельщики будут говорить, что команда в этом матче заслужила победу", — сказал Грушевский «СЭ».

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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