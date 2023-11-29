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Сегодня, 22:28

Масалитин считает, что ЦСКА и «Ростов» берегли силы на очный матч в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейцам и «Ростову» будет тяжело настроиться на очную встречу в РПЛ после ничьей в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

«Может, и погодные условия повлияли на снижение активности, но, скорее всего, это произошло из-за матча, который будет сыгран в РПЛ в воскресенье. Начали беречь силы команды на чемпионат. Всегда тяжело играть, когда ты встречаешься с одной и той же командой две игры подряд. Вне зависимости от того, кто, чего, как. Это уже практически считается, как товарищеская встреча. Только вышел на поле в Ростове. В Москву вернулся, опять с ними играть. Тяжело будет настроиться эмоционально на эту игру», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Матч между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 17-го тура РПЛ пройдет 3 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ответная игра между командами в Кубке России состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/29/21818287.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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