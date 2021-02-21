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«Локомотив» — «Тамбов»: Крыховяк реализовал пенальти

18:43
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк отметился забитым голом в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Он реализовал пенальти во втором тайме — 3:0.

Локомотив — Тамбов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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