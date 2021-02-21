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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Краснодар» — «Сочи»: Вилена сократил отставание в счете

18:41
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Полузащитник «Краснодара» Тони Вилена отличился в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи». Он сократил отставание в счете во втором тайме — 1:2.

Краснодар — Сочи

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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