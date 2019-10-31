Ларссон и Бакаев — в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»
18:23
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова».
С первых минут на поле выйдет Джордан Ларссон, оформивший дубль в игре с «Локомотивом» после выхода на замену (3:0). Также в стартовом составе Зелимхан Бакаев, который в той встрече отдал три голевые передачи.
Кроме того, в стартовый состав вернулся Роман Зобнин.
Нападающий Андре Шюррле остался на скамейке запасных.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тил.
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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