Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова».

С первых минут на поле выйдет Джордан Ларссон, оформивший дубль в игре с «Локомотивом» после выхода на замену (3:0). Также в стартовом составе Зелимхан Бакаев, который в той встрече отдал три голевые передачи.

Кроме того, в стартовый состав вернулся Роман Зобнин.

Нападающий Андре Шюррле остался на скамейке запасных.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тил.