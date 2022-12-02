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Сегодня, 12:35

Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита» на 6 матчей

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС по итогам матча красно-белых против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти) в Кубке России.

Комитет дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») за драку после завершения основного времени матча.

«Если они приняли такое решение, значит, на то были мотивы. Значит, решение о дисквалификации на шесть матчей правильное», — сказал Каррера «СЭ».

Родригао, Малком, Вильмар Барриос, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России.

Николсон начинает массовую драку в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Футболисты извинялись и говорили, что такое не повторится». В КДК объяснили бан игроков «Зенита» и «Спартака»
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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