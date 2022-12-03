Аленичев назвал абсолютно правильным решением 6-матчевые дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о драке красно-белых с игроками «Зенита» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

— Команды показали скучнейший футбол. Видимо, «Спартак» и «Зенит» решили компенсировать скучнейшую игру боксом. Абсолютно правильно поступили, что дали большую дисквалификацию. Дети же смотрят, женщины дети будут на таком примере учиться? Абсолютно правильное решение.

— Есть мнение, что решение КДК жесткое, потому что команды потеряли ключевых игроков на оставшиеся матчи.

— Конечно, все хотят смотреть на Николсона, Соболева, Барриоса с Малкомом. Есть же регламент. Если ты вместо футбола занимаешься боксом, тебе это должны прощать? Конечно, болельщики хотят видеть лучших футболистов. К сожалению, они не будут играть в Кубке. Сами виноваты. Регламент нельзя менять. Все правильно.

— Убивает ли КДК ту страсть, которая есть в футболе?

— Хорошо, ваше предложение? Не дисквалифицировать их? Уже ответил на вопрос. Абсолютно правильное решение.

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.