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Сегодня, 17:46

Аленичев назвал абсолютно правильным решением 6-матчевые дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о драке красно-белых с игроками «Зенита» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

— Команды показали скучнейший футбол. Видимо, «Спартак» и «Зенит» решили компенсировать скучнейшую игру боксом. Абсолютно правильно поступили, что дали большую дисквалификацию. Дети же смотрят, женщины дети будут на таком примере учиться? Абсолютно правильное решение.

— Есть мнение, что решение КДК жесткое, потому что команды потеряли ключевых игроков на оставшиеся матчи.

— Конечно, все хотят смотреть на Николсона, Соболева, Барриоса с Малкомом. Есть же регламент. Если ты вместо футбола занимаешься боксом, тебе это должны прощать? Конечно, болельщики хотят видеть лучших футболистов. К сожалению, они не будут играть в Кубке. Сами виноваты. Регламент нельзя менять. Все правильно.

— Убивает ли КДК ту страсть, которая есть в футболе?

— Хорошо, ваше предложение? Не дисквалифицировать их? Уже ответил на вопрос. Абсолютно правильное решение.

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Австралия

Ф1(-1.5)

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ТБ 2.5

28%

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21%

1.45
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Франция
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Ф1(-1.5)

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1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дмитрий Аленичев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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