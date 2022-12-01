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Гаджиев назвал справедливым решение КДК о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» за драку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации шести игроков «Зенита» и «Спартака» за драку в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

«Нормальное решение, я думаю, что справедливо дисквалифицировали. Почему не наказали Промеса? Насколько я понимаю, экспертная комиссия рассматривала эпизод с ним. Они посчитали, что вот эти шесть игроков заслуживают такого наказания, а если Промесу ничего не дали, значит не было оснований. Шесть матчей — это серьезное наказание», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил всех шестерых игроков с поля в матче «Зенит» — «Спартак». Красные карточки получили: Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак»).

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-nazval-spravedlivym-reshenie-kdk-o-shestimatchevoy-diskvalifikatsii-igrokov-spartaka-i-zeni-1428869/
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Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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