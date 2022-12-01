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Гладилин считает, что «Спартак» пострадал больше «Зенита» из-за дисквалификации футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС по итогам матча красно-белых против «Зенита» в Кубке России.

Комитет дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») за драку после завершения основного времени матча.

«Наказание, конечно, жесткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем. Справедливо ли, что всем дали одинаковое количество матчей? Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно. Кого больше ослабила дисквалификация? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Родригао, Малком, Вильмар Барриос, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartak-postradal-iz-za-diskvalifikatsij-igrokov-bol-she-chem-zenit/
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