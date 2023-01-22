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Дуглас Сантос: «Верю, что борьба в следующих матчах против «Спартака» будет исключительно за мяч»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Драка между игроками «Зенита» и «Спартака».
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о кубковом матче против «Спартака», который завершился потасовкой.

— Какое у тебя отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча, завершившегося потасовкой? Стало ли оно хуже или не изменилось? — вопрос Дугласу.

— Это далеко не первый мой матч против «Спартака». Всегда игры с ним проходят эмоционально, и это нормально для встречи непримиримых соперников. Но я бы очень хотел верить, что борьба в следующих матчах против «Спартака» будет происходить исключительно за мяч. Хорошо, когда все события на поле касаются только футбольных вещей. Это важно для молодых ребят, для подростков — для тех, кто относится к нам, как к своим кумирам. Мы должны понимать, какую ответственность несем перед ними, и не допускать того, чтобы эмоции перехлестывали через край, и начинались какие-то ненужные потасовки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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ИТБ1 (1.5)

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Дуглас Сантос
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ФК Спартак (Москва)
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