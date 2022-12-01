Ловрен удивился, что КДК не дисквалифицировал Промеса по итогам матча Кубка России

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал решение КДК дисквалифицировать шесть футболистов сине-бело-голубых и «Спартака» по итогам встречи группового этапа Кубка России.

— Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?

— Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?

— Да, но не Промесу.

— Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.

— Но они смогут принять участие в финале.

— Значит, мы дойдем до финала! — сказал специальному корреспонденту «СЭ».

1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей. Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка России.