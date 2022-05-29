Джикия поблагодарил фанатов после победы в БЕТСИТИ Кубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил фанатов после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

— Еще раз хочу поблагодарить всю команду, всех, кто был сегодня на стадионе, всех, кто поддерживал, всех фанатов.

— У вас сегодня еще и своеобразный требл: чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Получается, сегодня исторический момент.

— Вы забыли еще: три раза Кубок «Матч-Премьер» брал. Ну да, это исторический момент, если не ошибаюсь, 5-6 человек в команде, кто брал все три трофея. Все еще молоды, дай Бог, впереди много лет игры, поэтому надеюсь, что впереди у нас будет еще много побед.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.