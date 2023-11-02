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Сегодня, 12:45

Хусаинов считает, что судьи вынуждают болельщиков говорить про заговор против «Спартака»

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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего арбитра Сергея Лапочкина, который заявил, что судьи смеются над слухами о заговоре против «Спартака».

«Есть такая пословица: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Действия, которые судьи совершают в матчах «Спартака», вынуждают болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор. Потому что эти действия не совпадают в правилами игры. Потом ЭСК озвучивает оправдательные формулировки, что нарушение было, но оно не такое серьезное: крови не было, голову не разбили и так далее», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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