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Сегодня, 14:30

«Акрон» — «Волгарь»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Матч Кубка России «Акрон» — «Волгарь» начнется в 16.00 2-го ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» проведет домашнюю игру против «Волгаря» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу в четверг, 2 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Акрон» — «Волгарь» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляция матче Кубка России будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира— в 15.55 мск.

В минувшей кубковой игре «Акрон» разгромил «Шинник» (3:0), а астраханцы переиграли «Енисей» (1:0) и тем самым пробились в следующий раунд.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Акрон
ФК Волгарь
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