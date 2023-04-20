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Сегодня, 13:15

Бушманов прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал вылет красно-белых из Кубка России.

«Спартак» надеялся, что пройдет дальше в Кубке России — играли с командой из ФНЛ. Но Кубок интересен болельщикам тем, что в нем бывают сюрпризы. При таком формате турнира клубам Премьер-Лиги нужно очень постараться, чтобы вылететь. А клубам из низших дивизионов вдвойне или втройне сложнее добраться до высоких стадий. Но бывают сюрпризы: «Акрон» — молодцы. «Спартак» сыграл ниже своих возможностей и не использовал слабые стороны «Акрона». Не воспользовался преимуществом в классе и уровне футболистов. Сыграл слишком медленно и академично. «Акрон» же играет так всегда. Кто смотрит их матчи в ФНЛ, тот знает, что команда не показала ничего нового. «Акрон» сыграл в разумный футбол с контролем мяча внизу. Они хорошо разыгрывали мяч через активные фланги и достаточно хорошо выбегали в контратаку. «Акрон» — интересная команда, в оторой много разумных и техничных игроков», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

19 апреля, «Спартак» в 1/2 финала сенсационно проиграл команде Первой лиги «Акрону» — 1:2. В финале Пути регионов тольяттинцы 3 мая сразятся на выезде с «Краснодаром.

 

 

 

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-5074853-akron-ne-pokazal-nichego-novogo-bushmanov-o-vylete-spartaka-iz-kubka-rossii.html
Евгений Бушманов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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