Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:22

Вратарь «Акрона» Волков назвал матч со «Спартаком» самым важным в истории клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Акрона» Сергей Волков объяснил «СЭ» успешные результаты команды в FONBET Кубке России по футболу.

В среду, 19 апреля команда обыграла «Спартак» (2:1) и вышла в первую стадию финала Пути регионов Кубка страны.

— С чем связаны такие успешные результаты «Акрона»?

— У нас хорошая команда, я имею в виду не только футболистов, — сказал Волков «СЭ». — У нас начальство, президент, все околофутбольные люди — это топовые специалисты. Это слилось в такой результат.

— Матч со «Спартаком» — самый важный в истории «Акрона»?

— Да, безусловно. К сожалению, в чемпионате не так все гладко и хорошо. Но в Кубке все отлично!

В первой стадии финала Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре. Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
В автосалонах РФ осталось около 300 новых иностранных автомобилей массового сегмента
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Бушманов прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России
Рианчо заявил, что шокирован поражением «Спартака» от «Акрона»
Вратарь «Акрона» Волков о победе над «Спартаком»: «Куда-то там прошли. Будем играть в каких-то полуфиналах»
Защитник «Урала» Эммерсон: «Желаю удачи «Акрону», если мы попадем на них в следующей стадии Кубка России»
Широков оценил победу «Акрона» над «Спартаком» в Кубке России
Пять героев «Акрона». Клуб-сенсация выбил «Спартак» из Кубка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Мостовой: «Акрон» давно должен играть в финале Кубка России»
Новости
RSS RSS
Все новости