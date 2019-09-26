Воспитанник Академии им. Коноплева Данила Смирнов в матче с «Торпедо» в 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:2) дебютировал за основной состав «Крыльев Советов».

— Эмоции были только положительные. Немного нервничал — все-таки первая официальная игра в «основе» команды. Главной команды города, в котором я родился и живу. Я очень горжусь этим, — цитирует игрока официальный сайт самарцев.

— Перед матчем была какая-то персональная установка от Миодрага Божовича?

— Тренер дал установку на игру, а ребята в команде поддержали. Говорили, чтобы не нервничал и играл в свою игру. В целом дебют получился, наверное, неплохой с точки зрения опыта. Я почувствовал, что это другой уровень, не тот, что в молодежном первенстве. Нужно еще много работать и стараться, прогрессировать и идти вперед. В целом по игре могу сказать, что нам, конечно, немного не хватало сыгранности — все-таки для многих матч был первым в «старте» за долгое время. Кто-то был после травмы, кто-то просто не выходил на поле. Игра была упорной. У «Торпедо» получилось забить с угловых, это им позволило выиграть.

— Что, кроме уверенности, дает игра за основной состав?

— Это больше психологический момент, понимание, что ты готов, что тренер тебе доверяет. И ты не можешь подвести команду и тренера.

— Как оценишь тот период, в который ты тренируешься с основой?

— Конечно, чувствую, что прибавляю. Это совсем другой уровень, тут серьезная борьба. Это многое дает мне как молодому футболисту. Я рад, что мне предоставился такой шанс, и хочу оправдать доверие.

— Еще один дебютант «Крыльев» — Богдан Овсянников. Общались после игры?

— После матча пообщались, обсудили игру. Поговорили об ошибках и о положительных моментах. Поддержали друг друга. Надо работать дальше и прибавлять.