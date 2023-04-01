Сергеев вернулся и спас «Зенит» от конфуза с «Уралом»
Другая «Газпром Арена»
Первые домашние матчи года в чемпионате «Зенит» выиграл. Результаты для чемпиона были привычными, а вот антураж на «Газпром Арене» — наоборот. Без «виража» и с паспортом болельщика на трибунах было тихо, а доносящиеся из колонок записи фанатских зарядов только угнетали атмосферу.
Но клуб нашел выход — неординарный, неоднозначный, но выход. На неделе пресс-служба «Зенита» призналась «СЭ», что распространяет билеты на матчи команды, а на каждом кресле зрителей ждала картонка со словами клубного гимна. Кроме того, на бывшем секторе активных болельщиков построили полноценную сцену, на которой во время игры танцевали чирлидерши и размахивали флагами специально обученные люди. Над шумовой поддержкой тоже поработали: в нескольких частях стадиона находились группы людей, которые активно исполняли кричалки и заводили стадион. В общем, в чаше хотя бы было не уныло, а уровень децибел приближался к привычному. В итоге матч собрал 27 тысяч человек — рекорд нового времени.
Опорник Вендел
«Зенит» вообще серьезно подошел к возвращению футбола — провел еще и социальную акцию, по которой люди с ментальными нарушениями в день игры работали в клубных магазинах и пресс-центре. Подготовился и тренерский штаб: после поражения от ЦСКА сине-бело-голубым непременно требовалась победа над «Уралом», и кое-какие сюрпризы хозяева припасли.
Перед игрой в заявку вернулись Сергеев и Мостовой, но вот Барриос все еще лечит плечо. Заменить колумбийца некем, ведь у «Зенита» банально нет другого чистого опорника в обойме. Отсюда и эксперименты: мы уже видели на этой позиции Кузяева и Дугласа Сантоса, а в субботу настала очередь Вендела. Бразилец играл ниже всех полузащитников и регулярно опускался к обороне для начала атак, как обычно делает Барриос.
Нервный первый тайм чемпиона
В целом, Вендел справился с обязанностями, и в середине поля у «Зенита» был порядок. Но что с атакой? У «Урала» был дисквалифицирован Виктор Гончаренко, но и без главного тренера гости понимали, что надо делать. Екатеринбуржцы предсказуемо оборонялись низким блоком, как делали почти все команды Гончаренко в Санкт-Петербурге.
Это вынуждало «Зенит» регулярно бить издали: в первом тайме один только Клаудиньо нанес три удара из-за штрафной, причем все были опасными. Плотно со средней дистанции приложился и Вендел, а ближе всех к голу подошел Кассьерра — ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Мостового.
Эти 45 минут во многом напоминали первые таймы «Зенита» в матчах с соперниками, глубоко опускающими линию обороны. У невской команды всегда так: либо она забивает быстрый гол, а потом доводит дело до разгрома, либо до последних минут нервно ищет дыры в защите противника.
Поздние замены Семака
Здесь мы увидели второй сценарий, но до долгожданного гола болельщикам «Зенита» пришлось потерпеть. После перерыва хозяева вообще выглядели хуже — почти прекратили угрожать воротам, а основная опасность исходила со стандартов. К примеру, Кассьерра неплохо бил после подачи с углового, а Малком мог реализовать штрафной.
Нулевая ничья явно давила на игроков. «Урал» редко подбирался к воротам Кержакова, но в одном из эпизодов «Зениту» повезло: Ренан ошибся на ровном месте и подарил Ранджеловичу момент, однако тот упустил свой шанс.
Семак явно тянул с заменами, как и в матчах с «Динамо» и ЦСКА. Но если тогда тренерский штаб можно было оправдать кадровыми трудностями, то сейчас вся атака была доступна. Первые перестановки Семак сделал лишь на 68-й минуте, и они сыграли.
Заслуженные три очка
Выздоровевшему Сергееву понадобилось всего восемь минут, чтобы стадион выдохнул — Клаудиньо прострелил, а Иван забил первый мяч в РПЛ с октября. Следом путь к воротам нашел и Мантуан, только его гол был отменен из-за офсайда. Но переживать из-за этого хозяевам долго не пришлось: вскоре Сергеев оформил дубль.
Под конец встречи «Зенит» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и спокойно довел игру до победы.
Ее можно назвать заслуженной и даже убедительной, но обеспечить себе три очка лидер премьер-лиги мог гораздо раньше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4