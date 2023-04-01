Мозес вернулся, но «Спартак» не дожал «Ахмат». Красно-белые снова без победы
На паузу в чемпионате «Спартак» уходил с большим количеством вопросов, связанных с поражением в Оренбурге. Там красно-белые провели едва ли не худшую игру в сезоне, что наложилось на серию не самых убедительных мартовских матчей. Самые нетерпеливые поспешили озвучить вывод, что магия Абаскаля испарилась и команда погружается в кризис.
В матче с «Ахматом» «Спартак» не мог рассчитывать на капитана Джикию, не восстановившегося после полученной в той злополучной игре в Оренбурге травмы. Более того, не оказалось в старте и Промеса: он почувствовал небольшой дискомфорт, и его решили поберечь. Вообще состав у красно-белых оказался довольно необычным: Литвинов играл в центре обороны, Денисов — в опорной зоне, а впереди вышли два больших форварда — Соболев и Николсон.
Первый тайм зрелищным не получился. Команды долго втягивались в игру, а арбитр Сухой раз за разом брал паузы и держал палец возле уха. Никаких последствий у этих закадровых просмотров не было, хотя по пенальти в каждые ворота вполне можно было поставить. 1:1 по спорным судейским решениям, 0:0 — на табло.
Героев в первой половине не было, зато был явный антигерой — Николсон. То запорет выход фактически один на один, то запутается в собственных ногах и загубит неплохую атаку, то переведет мяч центральному защитнику, вместо того чтобы поискать варианты впереди. Вариант с двумя форвардами у «Спартака» не сработал. Логичной игры флангами не было, мяч практически не доставлялся в штрафную верхом. В итоге Соболеву приходилось спускаться за мячом чуть ли не к центральному кругу. «Спартак» расшевелился только к концу тайма: из хороших позиций били Соболев и Игнатов, но мяч оба раза пошел мимо.
В перерыве Абаскаль принял понятное всем решение — убрал Николсона и выпустил Промеса. Правда, для спартаковского бомбардира игра продлилась всего лишь пять минут: потребовалась обратная замена из-за повреждения. Зато свой пока главный шанс получил Бальде, столько игрового времени в «Спартаке» ему еще не давали. Но куда более значимым событием стало возвращение Мозеса, который из-за травмы не играл с начала августа. Болельщики сразу вспомнили его шикарный гол в первом туре, благодаря которому красно-белые ушли от поражения в Грозном. «Спартаку» как раз нужна была магия нигерийца: команда прибавила в атаке, но уперлась в поймавшего кураж Шелию. Голкипер «Ахмата» сотворил два грандиозных сейва после ударов Хлусевича и Бальде.
К середине тайма стало ясно, что в этой игре есть только один вопрос: «Забьет «Спартак» или нет?» В «Ахмате» все понимали и пользовались любой возможностью хоть немного потянуть время. И в итоге гости добились своего. «Спартак» давил, на один гол точно наиграл, но не забил — 0:0.
У «Спартака» всего одна победа в четырех матчах после возобновления чемпионата, причем играли красно-белые со середняками да с аутсайдерами. Единственный положительный момент — удалось сыграть на ноль, чего в этом году в РПЛ еще не было. Слабое утешение для команды, которая еще недавно претендовала на борьбу за чемпионство, а теперь вынуждена возвращать себе второе место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4