Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Мозес вернулся, но «Спартак» не дожал «Ахмат». Красно-белые снова без победы

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Ильин против Томаша Тавареша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Промесу понадобилась обратная замена — 0:0.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:0
Ахмат

На паузу в чемпионате «Спартак» уходил с большим количеством вопросов, связанных с поражением в Оренбурге. Там красно-белые провели едва ли не худшую игру в сезоне, что наложилось на серию не самых убедительных мартовских матчей. Самые нетерпеливые поспешили озвучить вывод, что магия Абаскаля испарилась и команда погружается в кризис.

В матче с «Ахматом» «Спартак» не мог рассчитывать на капитана Джикию, не восстановившегося после полученной в той злополучной игре в Оренбурге травмы. Более того, не оказалось в старте и Промеса: он почувствовал небольшой дискомфорт, и его решили поберечь. Вообще состав у красно-белых оказался довольно необычным: Литвинов играл в центре обороны, Денисов — в опорной зоне, а впереди вышли два больших форварда — Соболев и Николсон.

Первый тайм зрелищным не получился. Команды долго втягивались в игру, а арбитр Сухой раз за разом брал паузы и держал палец возле уха. Никаких последствий у этих закадровых просмотров не было, хотя по пенальти в каждые ворота вполне можно было поставить. 1:1 по спорным судейским решениям, 0:0 — на табло.

Героев в первой половине не было, зато был явный антигерой — Николсон. То запорет выход фактически один на один, то запутается в собственных ногах и загубит неплохую атаку, то переведет мяч центральному защитнику, вместо того чтобы поискать варианты впереди. Вариант с двумя форвардами у «Спартака» не сработал. Логичной игры флангами не было, мяч практически не доставлялся в штрафную верхом. В итоге Соболеву приходилось спускаться за мячом чуть ли не к центральному кругу. «Спартак» расшевелился только к концу тайма: из хороших позиций били Соболев и Игнатов, но мяч оба раза пошел мимо.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак» и «Ахмат» сыграли нулевую ничью

В перерыве Абаскаль принял понятное всем решение — убрал Николсона и выпустил Промеса. Правда, для спартаковского бомбардира игра продлилась всего лишь пять минут: потребовалась обратная замена из-за повреждения. Зато свой пока главный шанс получил Бальде, столько игрового времени в «Спартаке» ему еще не давали. Но куда более значимым событием стало возвращение Мозеса, который из-за травмы не играл с начала августа. Болельщики сразу вспомнили его шикарный гол в первом туре, благодаря которому красно-белые ушли от поражения в Грозном. «Спартаку» как раз нужна была магия нигерийца: команда прибавила в атаке, но уперлась в поймавшего кураж Шелию. Голкипер «Ахмата» сотворил два грандиозных сейва после ударов Хлусевича и Бальде.

К середине тайма стало ясно, что в этой игре есть только один вопрос: «Забьет «Спартак» или нет?» В «Ахмате» все понимали и пользовались любой возможностью хоть немного потянуть время. И в итоге гости добились своего. «Спартак» давил, на один гол точно наиграл, но не забил — 0:0.

У «Спартака» всего одна победа в четырех матчах после возобновления чемпионата, причем играли красно-белые со середняками да с аутсайдерами. Единственный положительный момент — удалось сыграть на ноль, чего в этом году в РПЛ еще не было. Слабое утешение для команды, которая еще недавно претендовала на борьбу за чемпионство, а теперь вынуждена возвращать себе второе место.

Виктор Мозес
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
28
59
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Балахнин считает, что под конец РПЛ Дзюбе станет труднее забивать
Балахнин: «Нет никакой борьбы за «золото» ни со стороны «Спартака», ни со стороны «Ростова»
Бальде: «Мы заслуживали большего с «Ахматом». В первом тайме не так хорошо сыграли»
Хлусевич: «Ахмат» тянул время. Странно, почему так долго реагировал рефери»
Балахнин — о голах Дзюбы: «Мститель? Это он дурью мается»
Зобнин: «Мы показывали достаточно качественную игру. Просто не хватает голов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости