«Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»
— Гордитесь «Факелом» во втором тайме?
— Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм... К сожалению, и против «Балтики», и против «Зенита» мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет. Футбольный клуб «Факел» должен сам себе ответить на один конкретный вопрос.
— На какой?
— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы — либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально.
— А если не ответите?
— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.
— А что скажете об эпизоде в концовке матча, когда не был назначен пенальти в ворота «Зенита»?
— Если говорить конкретно об этом моменте, то хочется, чтобы не наказывали судью Шадыханова за то, что он сначала не увидел фол, который предшествовал попаданию мяча в руку игрока «Зенита». В целом Шадыханов отработал достойно. В этом чемпионате мы не согласны только с одним вердиктом судей и ЭСК. Имею в виду домашнюю игру с «Локомотивом». Однако это было два тура назад. В динамике судейство становится понятнее, а решения арбитров — адекватнее. Хотелось бы не сглазить. Сегодня Шадыханов отработал достаточно хорошо. Хочется всю судейскую бригаду поблагодарить за работу.
— Что все-таки можете занести себе в актив по этой игре?
— Второй тайм. Но это не дает нам очков. Целостности игры пока нет. Мы поздно включаемся... Почему-то не начинаем играть агрессивно, не вступаем в отбор жестко с первых минут. Я сейчас даже не говорю про высокий прессинг, а имею в виду борьбу на любом участке поля. Если бы мы провели весь матч так, как играли в начале второго тайма, то, думаю, как минимум одно очко увезли бы из Питера.
— Вадим Евсеев не без доли сарказма поздравил «Зенит» с хорошей и красивой победой.
— То, как провели первый тайм: «Факел» наиграл на то, на что в итоге и наиграл. Я без всякого сарказма поздравляю «Зенит». Чемпиону этот матч дался нелегко. Мы доставили «Зениту» очень много проблем. Но говорить о том, что мы были достойны ничьей, можно было бы, если бы всю встречу провели качественно, а не только отдельные эпизоды или таймы.
— Но разве реально провести все 90 минут на достойном уровне против «Зенита»? Как можно сравнивать составы ваших команд?!
— Не соглашусь! Мы все профессионалы. Команда должна реагировать на определенные вещи правильно. Если соперник позволял нам играть так, как мы действовали во втором тайме — а я не видел разницы между «Зенитом» в первой и во второй половине встречи, — то мы должны этим пользоваться. А если этим не пользуемся, а постоянно чего-то опасаемся, то у нас будут проблемы.
— Четыре матча в чемпионате, ноль очков... Не убьют ли такие результаты «Факел» психологически?
— Это опять же вопрос к профессионализму игроков, клуба, тренерского штаба. Приложим все усилия, чтобы команда не оказалась в психологической яме. Все мы обязаны сделать так, чтобы команда включалась в игру с первой минуты, а не с 46-й!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0