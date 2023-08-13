«СЭ» поговорил с генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе.

— Гордитесь «Факелом» во втором тайме?

— Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм... К сожалению, и против «Балтики», и против «Зенита» мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет. Футбольный клуб «Факел» должен сам себе ответить на один конкретный вопрос.

— На какой?

— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы — либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально.

— А если не ответите?

— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.

— А что скажете об эпизоде в концовке матча, когда не был назначен пенальти в ворота «Зенита»?

— Если говорить конкретно об этом моменте, то хочется, чтобы не наказывали судью Шадыханова за то, что он сначала не увидел фол, который предшествовал попаданию мяча в руку игрока «Зенита». В целом Шадыханов отработал достойно. В этом чемпионате мы не согласны только с одним вердиктом судей и ЭСК. Имею в виду домашнюю игру с «Локомотивом». Однако это было два тура назад. В динамике судейство становится понятнее, а решения арбитров — адекватнее. Хотелось бы не сглазить. Сегодня Шадыханов отработал достаточно хорошо. Хочется всю судейскую бригаду поблагодарить за работу.

— Что все-таки можете занести себе в актив по этой игре?

— Второй тайм. Но это не дает нам очков. Целостности игры пока нет. Мы поздно включаемся... Почему-то не начинаем играть агрессивно, не вступаем в отбор жестко с первых минут. Я сейчас даже не говорю про высокий прессинг, а имею в виду борьбу на любом участке поля. Если бы мы провели весь матч так, как играли в начале второго тайма, то, думаю, как минимум одно очко увезли бы из Питера.

— Вадим Евсеев не без доли сарказма поздравил «Зенит» с хорошей и красивой победой.

— То, как провели первый тайм: «Факел» наиграл на то, на что в итоге и наиграл. Я без всякого сарказма поздравляю «Зенит». Чемпиону этот матч дался нелегко. Мы доставили «Зениту» очень много проблем. Но говорить о том, что мы были достойны ничьей, можно было бы, если бы всю встречу провели качественно, а не только отдельные эпизоды или таймы.

— Но разве реально провести все 90 минут на достойном уровне против «Зенита»? Как можно сравнивать составы ваших команд?!

— Не соглашусь! Мы все профессионалы. Команда должна реагировать на определенные вещи правильно. Если соперник позволял нам играть так, как мы действовали во втором тайме — а я не видел разницы между «Зенитом» в первой и во второй половине встречи, — то мы должны этим пользоваться. А если этим не пользуемся, а постоянно чего-то опасаемся, то у нас будут проблемы.

— Четыре матча в чемпионате, ноль очков... Не убьют ли такие результаты «Факел» психологически?