Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:40

«Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе оценил судейство Шадыханова в матче с «Зенитом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
13 августа. «Зенит» — «Факел» — 2:0. Игроки гостей и Павел Шадыханов.
Фото ФК «Зенит»
«СЭ» поговорил с генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Факел

— Гордитесь «Факелом» во втором тайме?

— Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм... К сожалению, и против «Балтики», и против «Зенита» мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет. Футбольный клуб «Факел» должен сам себе ответить на один конкретный вопрос.

— На какой?

— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы — либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально.

13&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ираклий Квеквескири и&nbsp;Клаудиньо. «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

— А если не ответите?

— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.

— А что скажете об эпизоде в концовке матча, когда не был назначен пенальти в ворота «Зенита»?

— Если говорить конкретно об этом моменте, то хочется, чтобы не наказывали судью Шадыханова за то, что он сначала не увидел фол, который предшествовал попаданию мяча в руку игрока «Зенита». В целом Шадыханов отработал достойно. В этом чемпионате мы не согласны только с одним вердиктом судей и ЭСК. Имею в виду домашнюю игру с «Локомотивом». Однако это было два тура назад. В динамике судейство становится понятнее, а решения арбитров — адекватнее. Хотелось бы не сглазить. Сегодня Шадыханов отработал достаточно хорошо. Хочется всю судейскую бригаду поблагодарить за работу.

— Что все-таки можете занести себе в актив по этой игре?

— Второй тайм. Но это не дает нам очков. Целостности игры пока нет. Мы поздно включаемся... Почему-то не начинаем играть агрессивно, не вступаем в отбор жестко с первых минут. Я сейчас даже не говорю про высокий прессинг, а имею в виду борьбу на любом участке поля. Если бы мы провели весь матч так, как играли в начале второго тайма, то, думаю, как минимум одно очко увезли бы из Питера.

— Вадим Евсеев не без доли сарказма поздравил «Зенит» с хорошей и красивой победой.

— То, как провели первый тайм: «Факел» наиграл на то, на что в итоге и наиграл. Я без всякого сарказма поздравляю «Зенит». Чемпиону этот матч дался нелегко. Мы доставили «Зениту» очень много проблем. Но говорить о том, что мы были достойны ничьей, можно было бы, если бы всю встречу провели качественно, а не только отдельные эпизоды или таймы.

Футболисты &laquo;Факела&raquo; Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль и&nbsp;Максим Максимов (слева направо). ЦСКА поплатился за убойный промах Заболотного. «Факел» наказал двумя голами и победил впервые в сезоне

— Но разве реально провести все 90 минут на достойном уровне против «Зенита»? Как можно сравнивать составы ваших команд?!

— Не соглашусь! Мы все профессионалы. Команда должна реагировать на определенные вещи правильно. Если соперник позволял нам играть так, как мы действовали во втором тайме — а я не видел разницы между «Зенитом» в первой и во второй половине встречи, — то мы должны этим пользоваться. А если этим не пользуемся, а постоянно чего-то опасаемся, то у нас будут проблемы.

— Четыре матча в чемпионате, ноль очков... Не убьют ли такие результаты «Факел» психологически?

— Это опять же вопрос к профессионализму игроков, клуба, тренерского штаба. Приложим все усилия, чтобы команда не оказалась в психологической яме. Все мы обязаны сделать так, чтобы команда включалась в игру с первой минуты, а не с 46-й!

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Павел Шадыханов
Роман Асхабадзе
7
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Гендир «Факела»: «Поздравляю «Зенит» с победой. Без всякого сарказма»
Хохлов: «Благодарен игрокам за характер и самоотдачу»
Защитник ЦСКА Рядно рассказал, почему сыграл против «Сочи» в ретро-бутсах: «Кожа кенгуру, удобные»
Асхабадзе о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали»
Асхабадзе о поражении от «Зенита»: «Факел» не смог ровно провести 90 минут»
Нобоа отказался отвечать на вопрос о получении российского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости