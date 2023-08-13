Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»

А Рядно добил шедевральным ударом!

В прошлом сезоне ЦСКА стал сильнейшей командой РПЛ после «Зенита», а в этом делает все, чтобы подтвердить статус. Получается с переменным успехом. В первом туре армейцы проиграли «Уралу» (как показал недавний пример «Спартака», ничего зазорного в этом нет), зато после выдали серию из трех побед подряд, в том числе катком пройдясь по «Локомотиву» в дерби. Впечатление смазало кубковое поражение от «Факела», но кто знает, как пошло бы дело, попади Заболотный в пустые ворота за минуту до гола воронежцев. В общем, для подтверждения чемпионских амбиций (а о них уже можно говорить, учитывая вялый старт «Зенита») ЦСКА нужно было обыгрывать «Сочи».

Тем более что сейчас южане мало напоминает команду Федотова, сенсационно запрыгивавшую на вторую строчку. Новый сезон банда Хохлова начала с победы над «Балтикой» и поражений от «Краснодара» и «Ахмата». Да и в Кубке результаты неоднозначные — три очка с «Факелом» и провал с «Оренбургом» (к слову, «Сочи» и ЦСКА играют в одной группе и снова встретятся уже 30 августа).

Удивительно, но именно «Сочи» с первых минут взял мяч под контроль и даже попробовал поиграть в позиционное нападение. Правда, запал этот быстро угас — мокрый газон естественным образом ускорял игру, и казалось, что футболисты обеих команд с этими скоростями просто не справляются. Слишком высок был процент брака. Но с 10-й минуты ЦСКА постепенно стал завоевывать территорию и устраивать переполох у ворот Николая Заболотного. Первый момент возник на 15-й минуте, когда Виллиан Роша бил головой после подключения на угловой — Нобоа вынес мяч из створа.

ЦСКА особенно старательно нагнетал с правого фланга, где здорово себя проявляли Максим Мухин и молодой воспитанник Кирилл Глебов, неожиданно для многих вышедший в стартовом составе. Во второй половине тайма Чалов и Обляков здорово прикладывались из-за пределов штрафной, но Заболотный оба раза справился. Другой же Заболотный, Антон, все пытался зацепиться за верховые мячи в бесконечной борьбе.

В остальном тайм получился довольно посредственным и скупым на голевые моменты. Зато первые же минуты после перерыва обещали более открытую игру — новый защитник «Сочи» Марсело Алвес получил вторую желтую за грубую игру против Роши. Казалось, что три очка сами плывут в руки ЦСКА — спустя пять минут после удаления армейцы открыли счет. Точнее, сделал это Лука Джорджевич, неудачно подставившийся после удара Набабкина.

Команда Федотова естественным образом нарастила обороты и начала генерировать моменты у чужих ворот. Но продолжалось это не с тем уровнем интенсивности, который был необходим для второго гола. Хотя преимущество к 65-й минуте по ударам было чудовищным — 12:1. В этот момент Хохлов рискнул — вместо Юсупова выпустил Мигела Силвейру и заменил Джорджевича на свежего Игнатьева.

И этот ход сработал — «Сочи» неожиданно прижал хозяев, а на 77-й минуте Силвейра заставил «ВЭБ Арену» замолчать: после роскошного паса Игнатьева Силвейра катнул мяч мимо Торопа. Сложно сказать, спас бы тут Акинфеев, пропускавший матч из-за травмы, но очевидно, что ЦСКА в большинстве обязан был забивать второй и снимать все вопросы.

В концовке армейцы постарались устроить навал. По-настоящему острых моментов создать долгое время не получалось, но на помощь пришел стандарт и Антон Заболотный с его прыгучестью. Нападающий исправился за дикий промах в Кубке с «Факелом» и головой буквально вколотил мяч в ворота однофамильца. Ну а точку шикарным ударом с лета поставил 17-летний Михаил Рядно — есть дебютный гол во взрослом футболе. Красивый почин!

3:1, ЦСКА вырывает победу на 89-й минуте и вместе со «Спартаком» теперь делит 3-4 места в таблице. Впереди у армейцев дерби с раскочегарившимся «Динамо», но там для успеха нужно показать куда более цельную игру.