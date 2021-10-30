Атака легкой кавалерии: «Зенит» «расстрелял» «Динамо». Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о причинах разгрома бело-голубых (1:4) в Санкт-Петербурге в центральном матче 13-го тура РПЛ.

Долина в две мили — редут недалече...

Услышав: «По коням, вперед!»,

Долиною смерти, под шквалом картечи,

Отважные скачут шестьсот.

Преддверием ада гремит канонада,

Под жерла орудий подставлены груди —

Но мчатся и мчатся шестьсот.

Альфред Теннисон

Статья Википедии, названная «Атака легкой кавалерии», сухо информирует: «Героическая, но катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии во время Балаклавского сражения в ходе Крымской войны». Между тем в историю она вошла как одновременный пример великой отваги и грандиозного провала. «Это великолепно, но это не война — это безумие» — говорили о случившемся современники. Молодые английские аристократы, пойдя в лоб на русские пушки, погибли за несколько минут.

Во встрече «Зенита» с «Динамо» произошло нечто подобное. К счастью, исключительно в масштабах футбольного матча.

Красивое молодое «Динамо» пошло в лобовую на соперника, который оказался к этому полностью готов. «Зенит» не только проехался катком по гостям. Питер показал, что тактический план Сандро Шварца на центральную игру тура был чем угодно, но только не планом на победу.

Высокий прессинг, привычный для динамовцев, на «Газпром Арене» не сработал, хозяева выходили из-под него шагом. Более того — в опорной зоне москвичей зияла дыра. Такая, что три-четыре зенитовца оказывались там без опеки. И это в итоге привело к разгрому.

С первых минут стало сложно отделаться от ощущения, что «Динамо» решило сыграть первым номером. Будучи к этому футболу именно против «Зенита» не готово. «Арсенал», «Сочи» и отчасти «Ювентус» выбрали иную модель — изначально действуя на ничью. Против сегодняшней команды Семака, мощной, быстрой и куражной, это именно то, что надо.

Как не надо играть против «Зенита», показал «Спартак». И «Динамо» почему-то выбрало именно эту модель.

Возможно, это идет от той главной идеи, которую озвучил Шварц, — «выглядеть сегодня лучше, чем вчера». Без привязки к турнирным целям, когда стоит задача взять три очка у конкурента любой ценой.

Возможно, это напоминает философию сборной России на Евро-2008, когда Хиддинк, несмотря на иные предложения, дважды наотрез отказывался выйти против Испании от обороны — «мы танцуем от атаки».

В любом случае это была та самая атака легкой кавалерии. «Под жерла орудий подставлены груди — но мчатся и мчатся шестьсот».

Не сработало. Наверное, и не могло — «Зенит» оказался сильнее, выносливее. И это в конце октября, когда сине-бело-голубые, в отличие от соперника, вошли в сложный еврокубковый график.

Смутило, что Шварц после финального свистка считал удары — кто их сколько нанес. Это была игра первой и второй команд чемпионата, которых перед началом встречи разделяло в таблице всего три очка. Теперь — шесть.

Но Шварц сказал и другое: «Проигрывать больно, но наш путь — путь развития, после работы над ошибками мы будем сильнее».

Ошибки — это план на игру в Санкт-Петербурге? Или речь о чем-то другом?

А «Зенит», спору нет, хорош. В том числе и потому, что ему дают быть таким.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.