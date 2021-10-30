«Зенит» стал быстрой командой. Дзюба теперь может быть полезен Семаку только на замену

Обозреватель «СЭ» — о разгроме «Динамо» (4:1).

А ведь в прошлом сезоне было почти то же самое. Только позже, в декабре. К тому времени «Спартак» Доменико Тедеско почти нагнал «Зенит» Сергея Семака. И в момент, когда лидерство чемпионов встало под вопрос, случились два домашних матча питерцев подряд, после которых наступал зимний перерыв.

Матчи были как раз с «Динамо» и «Спартаком», только очередность — другой. Питер оба матча уверенно выиграл — по 3:1.

Это не были такие разгромы, как сейчас, но сомнений, кто сильнее, не было и тогда. Позже Георгий Джикия — и не только он — самокритично говорили, что забыли тогда выйти на игру. А Тедеско объявил о летнем отъезде в Германию. У «Динамо», которое к тому времени недавно возглавил Сандро Шварц и оно тут же заиграло интересными красками, такими потрясениями не пахло. Но стало понятно, над скольким еще симпатичной команде надо работать.

После тех матчей с чемпионством все стало ясно. Сейчас, конечно, времени впереди намного больше, но непонятно, кто может составить конкуренцию такому «Зениту».

11:2 в двух матчах с московскими клубами! 17 домашних игр подряд с командами из столицы Питер не проигрывает, выиграв 13 из них!

Пусть даже сегодняшняя игра 65 минут и была если не прямо равной, но смотреть ее было приятно с обеих сторон. Тогда как «Спартака» на поле не было вообще. Это были совсем не матчи-близнецы, и вопроса «Где вообще «Динамо»?» по его итогам быть не может. Хотя для борьбы за золото оно, судя по всему, еще не созрело. И поглядим, как в следующем матче оно сможет играть с «Краснодаром» без Фомина и Захаряна.

А тут на последние 25 «Динамо» с его прессингом не хватило так же, как «Локомотива» другого немца, Маркуса Гисдоля, с «Галатасараем». Не забив при 1:1 в моменте, когда Тюкавин не попал по мячу, а Макаров пробил выше, в ответной атаке «Динамо» пропустило — и все.

«Зенит» воспользовался шоком соперника, тут же добил его усилиями только что вышедшего Дзюбы — теперь рекорд результативности чемпионатов России точно у Артема. А роль джокера у Семака теперь ему, судя по всему, уготована, что бы он там тренеру после гола ни показывал. Без Дзюбы «Зенит» намного быстрее и непредсказуемее — а когда во втором тайме надо добавить мощи и агрессии в атаке, тогда и наступает его время.

А для стартового состава в этот зенитовский футбол лучше вписывается не второй нападающий, а быстрый край — будь то Малком или отлично его подменивший в двух последних матчах Мостовой. С одним чистым форвардом по фамилии Азмун «Зенит» намного более динамичен.

Слушайте, но как же хорош Клаудиньо! Вот уж действительно шикарным оказалось это приобретение «Зенита». В отличие от Малкома, второй олимпийский чемпион почти сразу начал показывать то, для чего его брали. Бьет, пасует, обводит, ускоряется — на уровне РПЛ ну просто волшебник.

В сотом матче за «Зенит» прекрасно сыграл и Ракицкий, а как голевой штрафной исполнил! А о том, какая у этого «Зенита» глубина состава, говорит тот факт, что эти 11:2 состоялись без Малкома, Кузяева и почти без Дугласа Сантоса.

Вот только очень хотелось бы увидеть эту смелость и уверенность на другом уровне. Если во вторник в Турине «Зенит» будет бояться собственной тени, то эти 11:2, конечно, не совсем девальвируются — но это даст повод недоброжелателям питерцев для «Ну и?».